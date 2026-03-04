ドア越しから聞こえる「早く開けてニャ〜」

YouTubeチャンネル「ふわお」では、飼い主さんの帰宅を待ちわびたように玄関で出迎える猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「意思疎通ができていてかわいすぎる」「おなかのぷよぷよ感が最高」の声が続出しました。

【画像5枚】残業中は閲覧注意！？これが、猫の「全力おかえり」です！帰りたくなる…（涙）

注目を集めたのは「帰宅した途端これ」という動画。ドアの中から「早く開けてニャ〜」と言わんばかりの鳴き声が聞こえる様子からスタートします。ドアが開くと、ダンスを踊るように床を転げ回ってお出迎えしてくれるぽぽぉ。

飼い主さんの「ただいま」という呼びかけに、見上げながら「おかえりニャさい！」とばかりに元気な鳴き声でお返事。帰ってきてくれてうれしい気持ちが隠しきれていなくてかわいらしいですね。

全力のおかえりダンスからの「なでて！」

たくさんなでてもらって、とても気持ちよさそうな表情。満足しておもちゃで遊び始めたかと思いきや、すぐに戻ってきて「なでてニャ〜」とばかりにしっぽをパタパタさせて甘えます。

飼い主さんにタッチしてじゃれつくぽぽぉの愛らしいショットで動画は終了。帰宅した途端、こんなに愛情たっぷりでお出迎えしてくれるなら、毎日早く帰りたくてたまらなくなってしまいますね。

視聴者からは「残業中に見て家に帰りたくなった」「疲れて帰ってきてもこの子がいれば生きていける」と、無邪気に歓迎してくれる姿に癒やされたという声が寄せられました。飼い主さんへの愛があふれて止まらないぽぽぉの愛らしい様子を、ぜひ動画でチェックしてみてください。