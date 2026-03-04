運賃が逆転する区間もJR東日本が2026年3月に運賃の改定、つまり値上げを行います。東海道線は、京急電鉄・東急電鉄・小田急電鉄の路線と競合していますが、運賃はどう変わるのでしょうか。ここでは普通乗車券の運賃を中心に比較をしていきます。【安い！】これが東海道線と競合する私鉄です（写真）JR vs京急：品川〜横浜間で逆転JR東日本と京急は、品川〜横浜〜逗子（京急は逗子・葉山）間などが競合しています。品川〜横浜