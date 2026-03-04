運賃が逆転する区間も

JR東日本が2026年3月に運賃の改定、つまり値上げを行います。東海道線は、京急電鉄・東急電鉄・小田急電鉄の路線と競合していますが、運賃はどう変わるのでしょうか。ここでは普通乗車券の運賃を中心に比較をしていきます。

【安い！】これが東海道線と競合する私鉄です（写真）

JR vs京急：品川〜横浜間で逆転

JR東日本と京急は、品川〜横浜〜逗子（京急は逗子・葉山）間などが競合しています。

品川〜横浜間は、JRが310円（IC運賃303円）から350円（341円）になる一方、京急は320円（313円）です。JRの改定により運賃が逆転し、京急の方が割安となります。

品川〜逗子（逗子・葉山）間は、JRが740円（736円）から810円（803円）に上がる一方、京急は620円（IC同額）です。横浜〜逗子（逗子・葉山）間はJRが360円（356円）から440円（IC同額）となりますが、京急は350円（347円）で、いずれも京急の割安感が大きくなります。

京急は2023年に運賃を改定し、近距離を値上げした一方で遠距離は値下げしています。改定前の品川〜横浜間の運賃は、JRと京急で同額でした。

JR東日本は、今回の運賃改定に合わせて、競合区間などで割安にしている特定運賃区間の見直しも行います。

品川〜横浜〜逗子間は改定後も特定運賃が継続されますが、それでも京急より割高です。一方、品川〜田浦・横須賀・衣笠・久里浜間のように特定運賃が廃止される区間もあります。品川〜久里浜間はJRが950円（945円）から1230円（1221円）となる一方で、京急は710円（IC同額）です。値上げと特定運賃の廃止により、運賃の差が広がります。

JR vs東急：東急が巻き返し

JR東日本と東急は複数の区間で競合していますが、最たる区間は渋谷〜横浜間といえるでしょう。この区間は、JRが410円（406円）から440円（IC同額）となる一方、東急は310円（309円）です。JRは、改定後もこの区間で特定運賃を継続しますが、東急との運賃の差はさらに広がります。

武蔵小杉〜横浜間と渋谷〜蒲田間は、JRが230円（IC同額）から260円（253円）となる一方、東急は250円（IC同額）です。JRの改定で逆転し、東急がわずかに割安となります。

東急は2023年の運賃改定まで武蔵小杉〜横浜間と渋谷〜蒲田間は220円（IC同額）でした。今回、JRが改定することで、2023年以前の状態に戻ったといえるのかもしれません。

JR vs小田急：小田急が割安に

JR東日本と小田急は、新宿〜小田原・藤沢間などが競合しています。新宿〜小田原間はJRが1520円（1518円）から1600円（1595円）となる一方、小田急は910円（901円）です。

新宿〜藤沢間はJRが990円（IC同額）から1040円（1034円）となる一方、小田急は610円（607円）です。いずれも差が広がり、小田急の割安感が目立っています。

小田急は新宿〜小田原・藤沢間で特急ロマンスカーを運行していますが、特急料金と運賃の合計は新宿〜小田原間が1910円（1901円）、新宿〜藤沢間が1360円（1357円）です。チケットレス特急料金だと先の金額より50円引きに設定されています。JRの運賃に300円程度追加するだけでロマンスカーに乗れる金額になっています。

一方、運賃が逆転する区間もあります。厚木〜藤沢間は、JRが相模線茅ケ崎経由で420円（418円）から440円（IC同額）となる一方、小田急は相模大野経由で430円（429円）です。JRの改定によって、この区間でも小田急が割安になります。