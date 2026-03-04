【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAのKOHARUがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）の企画『HIGHLIGHT』に登場。 ■“あらたなKOHARUのアイデンティティ”を強烈に提示 『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループのなかのひとりなどその人だけが