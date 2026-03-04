HANA・KOHARU『HIGHLIGHT』に登場！自身の思いと葛藤を2分間のパフォーマンスに凝縮

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAのKOHARUがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）の企画『HIGHLIGHT』に登場。

■“あらたなKOHARUのアイデンティティ”を強烈に提示

『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループのなかのひとりなどその人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画。

今回は、HANAからKOHARUが登場。HANAとしては先日公開され、一躍話話題の的となったNAOKOに続いて2人目の参加となる。

KOHARUが今回披露するのは、「Still Afraid, Still Alive」。

“恐れながらも、それでも生きる”――そんな強いメッセージを胸に、KOHARU自身の思いと葛藤をそのまま凝縮した2分間のパフォーマンス。

コンテンポラリーとJazzをベースに構築された本作は、しなやかに流れる身体表現と、時折鋭く突き刺さるようなキレ味抜群の音ハメが交錯。繊細さと強さが同居するそのダンスは、これまでのイメージを鮮やかに塗り替え、“あらたなKOHARUのアイデンティティ”を強烈に提示。

楽曲の一音一音に感情を乗せ、内面と真正面から向き合う姿は必見だ。

HANAは、先日初のメンバー作詞・作曲楽曲である「ALL IN」を含む、新曲2曲が収録された1st Album『HANA』をリリース。また、初めてちゃんみなが監督を務めた新曲「ALL IN」のMVも公開され、公開から数日で「かっこよすぎる！」「メンバーそれぞれの個性が光ってる…」などの驚きと興奮が冷めやまない。

■リリース情報

2026.02.23 ON SALE

DIGITAL ALBUM『HANA』

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『HANA』

■【画像】HANAのアーティスト写真