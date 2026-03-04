かわにしなつきが、新曲「愛してるのひと言」を3月27日に配信リリースする。 （関連：【画像あり】かわにしなつき、ワンマンライブ『last piece』ライブ写真） 本楽曲は、2月28日に台湾 HANA SPACEで開催したワンマンライブ『last piece』にて初披露されたもの。同公演をもって、東京、大阪、韓国、台湾を巡った初のアジアツアーを完走した。 なおかわにしは、3月開催の『ZERO NEN CIRCUIT 2026』や『SANUKI