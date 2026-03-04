熊本県山鹿市は、公民館の井戸から国の目標値の10倍を超える有機フッ素化合物を検出したと明らかにしました。 検出したのは、人体や自然環境への影響が懸念される有機フッ素化合物のPFOSとPFOAです。 山鹿市によりますと今年1月に市が独自で市内8か所を調べたところ、2月25日に山鹿市鹿央町の下原公民館の飲用井戸から、国の目標値の10倍を超える値が検出されました。 山鹿市で基準を超えたのは初めてです。 周辺で健康被害は