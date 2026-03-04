レアル・マドリーは現地３月３日、所属するブラジル代表FWロドリゴが、右足の前十字靭帯断裂と外側半月板断裂の大怪我を負ったとリリースした。25歳のアタッカーは、０−１で敗れた２日のヘタフェ戦に55分から途中出場。試合終了までプレーしていた。この一報に、サッカー界は騒然。英公共放送『BBC』など各国のメディアが「今季絶望」「北中米ワールドカップ欠場へ」と報じている。激震が走っているブラジルのサッカー協