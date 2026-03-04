右膝の大怪我で長期離脱が確実となったロドリゴ。(C)Getty Images

写真拡大

　レアル・マドリーは現地３月３日、所属するブラジル代表FWロドリゴが、右足の前十字靭帯断裂と外側半月板断裂の大怪我を負ったとリリースした。

　25歳のアタッカーは、０−１で敗れた２日のヘタフェ戦に55分から途中出場。試合終了までプレーしていた。

　この一報に、サッカー界は騒然。英公共放送『BBC』など各国のメディアが「今季絶望」「北中米ワールドカップ欠場へ」と報じている。

　激震が走っているブラジルのサッカー協会は「連帯を表明する。選手の早い回復と、できるだけ早くピッチに復帰することを願っている」と声明を発表した。
 
　また、本人は自身のインスタグラムで、こう心中を綴っている。

「人生最悪の日の一つだ。この怪我をずっと恐れていた。もしかしたら、最近は人生が少し残酷になっているのかもしれない。こんな目に遭うのに値するのかどうかは分からないけど、何て文句を言えばいいんだろう？　これまで自分には値しないほど素晴らしい経験をたくさんしてきたのに」

　２度目のワールドカップ出場は、４年後に持ち越しとなってしまった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

 【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！新たにトップ10入りを果たしたのは…