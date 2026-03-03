日本郵船、商船三井、川崎汽船の大手海運３社は強弱観対立し前日終値近辺で売り買いを交錯させている。緊迫の度合いを増すイラン情勢に絡み、ホルムズ海峡が通航できず事実上封鎖されている状況下、コンテナ船運賃の高騰につながるとの思惑から、前日は３銘柄ともに揃って上げ足を加速させた。ただ、大手海運は川崎汽が前日まで直近８連騰を記録しているのをはじめ、ここ２週間ほど上昇基調が鮮明であったことで買い疲れ感もある