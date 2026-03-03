【前編を読む】「近所に保育園ができるのは迷惑」と市民が猛反対…子どもを嫌う人々」人手余りで深刻化した「非正規雇用問題」たった二十数年前にもかかわらず、現在からは想像しづらいが、人手は余っていた。不況の中、2000年代半ばまでは20％以上、後半でも15％前後の大学生が進路未定のまま卒業していた。低賃金で働く若い労働力がどんどん供給されていたのだ。宅急便の会社が「時給の高い深夜の荷物の仕分作業の人手に困らない