テレ東で毎週火曜日深夜に放送中のバラエティ番組「紙とさまぁ〜ず」。ゲストにはさまぁ〜ずが考えた独特すぎるアンケート内容に回答してもらい、そのアンケートだけを使って2人が独自の視点でおしゃべりを繰り広げる“ゲスト不在”の新視点トークバラエティ。【動画】「紙とさまぁ〜ず」最新回はこちら毎回進行を担当するアシスタントをテレビ東京のアナウンサーが務めているのですが・・・今回に限って収録日に誰もスケジュール