進行役のアシスタントとして齊藤京子が参戦！？「紙とさまぁ〜ず」
テレ東で毎週火曜日深夜に放送中のバラエティ番組「紙とさまぁ〜ず」。
ゲストにはさまぁ〜ずが考えた独特すぎるアンケート内容に回答してもらい、そのアンケートだけを使って2人が独自の視点でおしゃべりを繰り広げる“ゲスト不在”の新視点トークバラエティ。
毎回進行を担当するアシスタントをテレビ東京のアナウンサーが務めているのですが・・・
今回に限って収録日に誰もスケジュールがハマらないという事態が発生！
ということでさまぁ〜ずと相性が良さそうな齊藤京子さんにダメ元でお願いしたらまさかの快諾して頂けちゃいました！
さらにアンケートに回答してくれる“紙ゲスト”も超豪華ラインナップ！
3月3日（火）・10日（火）の放送では世界が注目する超トップコスプレイヤーえなこさん
3月17日（火）・24日（火）の放送では板谷由夏さん、原菜乃華さんが登場！
紙ゲストの思わぬ回答に3人のスタジオトークもヒートアップ！
・「パントマイムが大得意だ」と豪語する三村さんのレクチャーで齊藤さんがパントマイムに挑戦！
・板谷さんイチオシの絶品オリーブオイルにスタジオメンバー全員が大絶賛！
・「日本人のメダリストといえば？」というちょっとしたクイズがきっかけで3人がまさかの大モメ！？
4週連続でアシスタントも紙ゲストも超大型な「紙とさまぁ〜ず」にご期待ください。
＜コメント＞
大竹一樹
まずは、アシスタントという立場で番組に来てくれたのがありがたいですね。齊藤京子自身も紙ゲストとして以前出てくれましたが、自分のオンエアが面白くて、何回も見てくれていたみたいです（笑）そして今回はアシスタントで来てくれて、また楽しかったって言って帰ってくれたので嬉しいですね。我々も楽しかったです！
三村マサカズ
齊藤京子は"間"がいいですね。こちらでのやり取りを待てる子だなと思いました。慌てて入り込んでこず、じっくり聞いているあたりが、「なんかMCうまいな！」と感じました。アシスタントという仕事をしっかりとやり遂げてくれて我々も心強かったです！
齊藤京子
以前、「紙とさまぁ〜ず」に紙ゲストで出演させていただいた時、今までで一番オンエアを観るのが楽しみでした！予告映像が上がった時から楽しくて、面白くて、素敵な番組だなと思いました！そして今回、「紙とさまぁ〜ず」の進行役を任せていただけるということをお聞きした時は、嬉しくて収録日まで本当に楽しみでした！さまぁ〜ずさんと楽しくお話しながら紙ゲストの皆さんを深掘りし、終始笑いが絶えず楽しかったです！ぜひ放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです！
＜番組概要＞
【タイトル】「紙とさまぁ〜ず」
【放送日時】
2026年3月3 日（火）深夜2時35分〜深夜3時5分
2026年3月10 日（火）深夜2時11分〜深夜2時41分
2026年3月17日（火）深夜2時35分〜深夜3時5分
2026年3月24日（火）深夜2時50分〜深夜3時20分
【放送局】テレビ東京
【配信】
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
▷ TVer
▷ テレ東HP（ネットもテレ東）
▷ Lemino
動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
▷ U-NEXT
【出演者】
さまぁ〜ず（大竹一樹、三村マサカズ）
齊藤京子
えなこ ※3月3日（火）・10日（火）紙ゲスト
板谷由夏・原菜乃華 ※3月17日（火）・24日（火）紙ゲスト
