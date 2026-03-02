獲得議席は316。1つの政党が単独で3分の2以上を獲得するのは戦後初。“高市が首相でいいのか”選挙は、まさに自民党の圧勝だった。今回は、あえて選挙が終わった直後にアンケート。質問は「“次の首相”になってほしい政治家は誰？」。有権者1000人が答えたネクストは？【結果一覧】この政治家「首相になってほしい」ランキングをイッキ見！10位小野田紀美10票会見での記者をビシッと制す姿勢、またそのルックスも相まって