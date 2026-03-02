獲得議席は316。1つの政党が単独で3分の2以上を獲得するのは戦後初。“高市が首相でいいのか”選挙は、まさに自民党の圧勝だった。今回は、あえて選挙が終わった直後にアンケート。質問は「“次の首相”になってほしい政治家は誰？」。有権者1000人が答えたネクストは？

【結果一覧】この政治家「首相になってほしい」ランキングをイッキ見！

10位 小野田紀美 10票

会見での記者をビシッと制す姿勢、またそのルックスも相まって、高市内閣発足以降、SNS上でも大いに人気を集める女性閣僚がランクイン。

「意見をしっかりと言える人だから信頼できる」（36歳・男性）

「私利私欲、利権より日本のために働いてくれそうだから」（50歳・女性）

9位 神谷宗幣 17票

「経験は浅いが、日本を思う心とガッツがあふれているから」（46歳・男性）

「日本人ファーストを実現してほしい」（77歳・男性）

参政党代表はとりわけ外国人に対する政策が評価を得た。しかし後の「なってほしくない」では逆に響き……。

8位 野田佳彦 18票

中道改革連合を結成するも歴史的大敗。選挙直前には統一教会との関係が疑われる写真が公開された。選挙後に共同代表として辞意を表明したが、一定の期待はまだある？

「今回は負けたが、自民党を暴走させないために必要な人だと思うから」（46歳・男性）

「確かにこの人自身も問題が発覚したが、政治と金、統一教会と自民党の癒着問題を追及してほしい」（67歳・男性）

7位 山本太郎 25票

その評価の声で出てくるワードは、「市民」「日本」。

「市民の味方。政策がブレない」（57歳・女性）

「本気で日本の未来を考えている」（42歳・男性）

6位 玉木雄一郎 29票

理想を掲げる政治家は多々いるが、玉木氏の評価は、その“逆”。

「理想ではなく現実を見つめ、それを踏まえた政策を実行できる」（66歳・男性）

「発言にブレがない」（56歳・女性）

5位 安野貴博 30票

今回の選挙で議席を伸ばしたチームみらい党首。評価はその若さ、デジタル系知識、新しい視点への希望。

「今のところいちばんクリーンだから」（49歳・女性）

「ほかの人が考えないような政策を考えそうだから」（58歳・女性）

ちなみに割合的に非常に多くの女性票を集めた。

4位 吉村洋文 31票

その評価は行動力＆実行力。日本維新の会は、高市内閣とは引き続き連立。

「なんだかんだ若くて発言力のある人に首相になってもらいたい」（46歳・女性）

「言うことがはっきりしている。有言実行してくれそう」（59歳・男性）

「若くて頭が柔軟。今必要な改革をやり遂げてほしい」（49歳・女性）

二度と見たくない自民党の重鎮たち？3位 石破茂 32票

前首相が3位にランクイン。その声は首相時代の功績という以上に現首相への不満。

「高市現総理よりはマシだと思うから」（66歳・男性）

「高市早苗が信用できないから」（53歳・女性）

「前回仕事ができぬままだったので。彼の力量だったらもっとできた」（54歳・女性）

2位 小泉進次郎 89票

小泉氏には、政治の若返りを期待する声多数。とかくネタになりがちな存在だが、その親しみやすさも政治家としては重要？

「最近では答弁にも勢いが出てきたので次こそは!」（35歳・女性）

「なんだかんだ叩かれることも多いが、若い人が日本を支えてくれたほうが国民の政治に対する関心も増えそうだから」（41歳・男性）

「若いが、信念、政策がしっかりしている」（56歳・男性）

「無能なりに何とかやっていけそう」（43歳・男性）

ちなみにあの口調は若い世代にも好評（？）のもよう。

「小泉構文でいろいろかわせそう」（18歳・女性）

現首相がライバルに4倍の差で1位に！1位 高市早苗 394票

昨年9月の自民党総裁選を争った2位の小泉氏に、このランキングで4倍以上の差をつけた現首相。ちなみに男女問わず「カッコいい」と、票を数多く集めた。男性政治家でそのような声を集めた人はほぼいなかったが……。

「迂闊な発言はあれど、自民党の総理にしては今までと違ってやる気が見られるし、消費税に関してもちゃんとやってくれそうな気がするから」（45歳・男性）

「この自民党の圧勝は高市さんあってこそだと思うから」（27歳・女性）

「やっとハッキリと発言してくれる方が総理になったんだから、このまま続けてほしい」（48歳・女性）

「高市政権になってから今まで滞っていた政策がどんどん進んでいくのが実感できているから」（18歳・女性）

「政策への理解力が群を抜いている。副作用を理解したうえで、それでも実行が決断できる人だと思うから」（32歳・男性）

国民は首相に問われ、“高市で良い”という結果を出した。後は見守るしか……？