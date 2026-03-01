インスタグラムやTikTokなどのSNSで話題の「劇的ビフォーアフター」動画。今回は、骨格や輪郭、顔のパーツなどからその人に似合う髪型を提案する「似合わせショート」のプロとして人気を博す美容師・村上俊さんのTikTok（https://www.tiktok.com/@shunhair）で公開された50代女性の“変身動画”を紹介します。若返る上に“かっこかわいい女性”に変貌を遂げる仕上がりに注目です。【写真】まるで別人！村上俊さんの“技”で50