インスタグラムやTikTokなどのSNSで話題の「劇的ビフォーアフター」動画。今回は、骨格や輪郭、顔のパーツなどからその人に似合う髪型を提案する「似合わせショート」のプロとして人気を博す美容師・村上俊さんのTikTok（https://www.tiktok.com/@shunhair）で公開された50代女性の“変身動画”を紹介します。若返る上に“かっこかわいい女性”に変貌を遂げる仕上がりに注目です。

【写真】まるで別人！ 村上俊さんの“技”で50代女性が“かっこかわいい”に変身！

50代の女性が“かっこかわいい女性”に変貌

これまでやったことのない新しい髪型にする時は、誰しもが「本当に似合うかな……」と、不安になるものです。今回、店を訪ねてきたのは、山梨でカフェをしているという50代の女性。今度イベントを始めることになり、人の前に立つにあたって“ちょっと憧れられるような”イメージの女性になりたいとの要望です。具体的には、エレガントでセレブ風な感じに仕上げてほしいとのこと。ただ似合うかどうか分からず、この日も心配しながら来店されたそうです。

さっそく村上さんのカウンセリングがスタート。エレガントさやセレブさのような華やかなイメージに仕上げるには、丸みよりもメリハリを付けたスタイルの方がよいのですが、お客様は現在ボブスタイルで顔の横から下の辺りに丸みがきています。その丸みをもう少し上げた方がよいと提案。さらに現在少なめに作っている前髪も、少し増やした方がよいようです。では、実際に切っていきましょう！

切られている間も、これまでの村上さんの動画を見て「一刻も早く似合わせカットしてほしくて」「今日すごい感動してます」とニコニコと話すお客さん。仕上がりが楽しみで、ワクワクが隠しきれていません。

そして出来上がったのは、耳がギリギリ隠れるくらいのフレッシュなショートスタイル。前髪も増やして高さを出すことで、全体に動きが生まれています。髪色は暗くなりましたが、以前よりもグンと若返り“かっこかわいい女性”に変貌を遂げています。

想像以上の仕上がりに満面の笑みで喜ぶお客さんを見て、コメント欄にも「かわいらしいお顔が引き立つ髪型になりましたね」「わーすてき！ 私もお願いしたい！」との声が上がっていました。