デビュー25周年イヤーを迎えた倖田來未が開催していた全国ディナーショーKODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」が、2026年2月、新横浜プリンスホテル公演をもって全日程を終了した。【画像】倖田來未のプレミアムなステージ（全11枚）本公演は、25周年という特別な節目を記念し、全国各地のホテル会場にて実施。ライブとは異なる距離感で、食事とともに倖田來未の歌声とパフォーマンスを堪能できるプレミアムなステージ