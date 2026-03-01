機体はダンボール製 お値段は1機あたり30万円2026年2月にシンガポールで開催された航空防衛展示会「シンガポール・エアショー2026」で、日本のテック系スタートアップ企業「AirKamuy（エアカムイ）」が、世界でも珍しいスタイルのドローン「AirKamuy 150」を出展し、会場で大きな反響を呼びました。このドローンの特徴を一言でいうと、“段ボール製”なのです。【写真】えっ…これが「旧型ダンボール製ドローン」驚愕の全貌です