機体はダンボール製 お値段は1機あたり30万円

2026年2月にシンガポールで開催された航空防衛展示会「シンガポール・エアショー2026」で、日本のテック系スタートアップ企業「AirKamuy（エアカムイ）」が、世界でも珍しいスタイルのドローン「AirKamuy 150」を出展し、会場で大きな反響を呼びました。このドローンの特徴を一言でいうと、“段ボール製”なのです。

「AirKamuy 150」は全長が約1メートルの固定翼型ドローンで、約1.5kg程度のペイロード搭載能力と、約80kmの飛行能力（飛行時間は約1時間程度）を有します。最大の特徴は機体全部がダンボールで造られていることで、1機あたりのコストが約30万円と安価な点です。素材は標準的な厚さ3ミリの段ボールであり、ノウハウがあれば素材の入手から組み立て生産まで一般の工場でも可能で、大量生産計画も比較的容易に立ち上げられるそうです。

メーカーでは、安価で使い捨ても可能であることから、射撃訓練でのターゲットドローン（標的）としての売り込みを行っています。昨年には海上自衛隊の護衛艦において、洋上の射撃訓練で試験的に使われた実績もあります。

また、この他にも偵察用ドローンとしての活用も検討されています。特にCBRN（化学、生物、放射性物質、核）を伴った災害地においても、機体の汚染を前提として運用することができ、災害・テロ対応での活躍が期待されます。

軍隊だけでなく警察組織も注目 ドローン対策に有効か？

今回のシンガポール・エアショーに展示された「AirKamuy 150」は、機体形状を見直した新しいモデルでした。これまでの機体は胴体と垂直尾翼が左右2つに分かれたツインブームでしたが、今回の新型では一般的な航空機と同じシングルテールに変更されています。

ブースで説明を行っていた「AirKamuy」の担当者によると、胴体の形状変更の一番の理由は単純化による生産性の向上とのことで、ダンボール製のためこのような改良も容易に素早くできるそうです。

会場には世界各国の業界人や軍・政府関係者が来場しており、展示されたダンボール製のドローンには多くの人々が興味を持ち、ブースで機体説明を受けていました。

担当者によれば、ドローン訓練の標的機として興味を持つ人が多く、その中には軍だけでなく警察や治安維持組織の関係者も多かったとのことです。近年、ドローンの爆発的な普及は、犯罪やテロなどの手段に使われる可能性を高めており、軍隊に限らず様々な政府組織による対応が必要となっています。訓練でのターゲットドローンとしての需要は世界的に高まっており、安価で使い捨て可能というダンボール製ドローンは、世界中に潜在的なユーザーと活躍の場があるのかもしれません。