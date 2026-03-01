食楽web 銀座にある『FANCL（ファンケル） 銀座スクエア』に直営のレストランがあることをご存知でしょうか？ 9階に店を構える『創作料理 FANCL 令和本膳』では、発芽米の魅力を生かした“和のアフタヌーンティー”が楽しめます。 FANCLが20年以上向き合ってきたのが、栄養価とおいしさを兼ね備えた発芽米。その旨みの強さや素材本来の味わいをより多くの人に届けたいという想いから、直営レストランの展開が始ま