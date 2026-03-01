235万円で買える「数少ないステーションワゴン」SUVやミニバンの人気が強い状態が続いているいっぽう、1990年代に大ヒットしたステーションワゴンは、今では少数派となりました。しかし、そうしたステーションワゴン不人気のなかでも、トヨタ「カローラツーリング」は現在も根強い支持を獲得しています。どのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ最新「ステーションワゴン」です！ 画像で見る