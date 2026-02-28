東京Vは横浜FMに2-3で敗れたJ1百年構想リーグは2月28日に第4節を各地で行い、日産スタジアムでは東京ヴェルエディと横浜F・マリノスの名門対決が行われた。ここまで3連勝で首位に立っていた東京Vだったが、この試合では2-3で敗れて今シーズン初黒星を喫した。試合後の記者会見、城福浩監督は「ここまで来てくれたサポーターに非常に拙い試合を見せてしまった。申し訳ないなと思います」とファン・サポーターへの謝罪で切り出し