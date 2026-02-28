東京Vは横浜FMに2-3で敗れた

J1百年構想リーグは2月28日に第4節を各地で行い、日産スタジアムでは東京ヴェルエディと横浜F・マリノスの名門対決が行われた。

ここまで3連勝で首位に立っていた東京Vだったが、この試合では2-3で敗れて今シーズン初黒星を喫した。

試合後の記者会見、城福浩監督は「ここまで来てくれたサポーターに非常に拙い試合を見せてしまった。申し訳ないなと思います」とファン・サポーターへの謝罪で切り出し、前半のアディショナルタイムに先制点を許し、後半の立ち上がりに追加点を与えた試合の問題点を挙げていった。

「時間帯で見れば、前半終了間際と後半開始早々というところの（失点で）、気が緩んだというべきか、入り、終わりで相手チームの方が気持ちが上回ったというのは、このチームにとってはあり得ない。あってはならないことなので。そこは、まだまだメンタル的なところを含め、向上をしていかないといけないなと思います」と、厳しい言葉を並べた。

城福監督が特に気になった点として挙げたのは、守備面だった。「守備はもっと絶対に出ないといけない。守備が緩すぎました。終了間際だけではなくて。ある程度、攻撃でノッキングを起こしたとしても、守備が絶対でなければならないメンバーで、絶対ではなかった。相手のウイングに、我々のウイングバックがマークについている状況が多すぎた。前から奪いに行くというシーンを含めて、迫力がなさ過ぎたと思います。後半はご覧になったとおり、入りがすべてでした。キックオフから含めて、あの入り方で相手に推進力を見せられてCKを奪われた。あんな試合をしていては、このチームは今後勝ち点は一つも取れないと思うので、もう一度、試合に臨む空気感を含め、みんなで見直したいと思います」と、90分を振り返った。

この試合ではキックオフ前のコイントスで東京Vが勝ち、風を考慮してエンドを変えていた。「選手の提案で『前半に向かい風を取ろう』と提案を受けたので、それを受け入れました」と言い、「ならば」と語気を強めた。

「ならば、絶対の守備じゃなければダメですね。何のために風下を取ったのか。それであの守備は納得いかないです。後半は風上になって攻めやすくなったかもしれませんが、そんなことよりも前半、なぜそれをやったのか。なぜ彼らが提案したのか。前半は0-0で終わらせない限り、このチームは絶対に上へ行けないです。あのメンバーが出たら、守備は絶対やらないといけないのに、風上、風下は多少関係あったとしても、それは僕のアプローチを含めて見直さないといけない」と、コイントスで勝ち、狙い通りにエンドを得たことも守備の緩みにつながった可能性を指摘した。

終盤に追い上げを見せ、1点差まで詰め寄ったゲームだったが、J1日本人最年長監督は連敗を阻止するためにも、チームをしっかりと見直し、次節の鹿島戦に臨むこととなりそうだ。鍛え上げたドリブルとキックで相手を切り裂いていく。（河合 拓 / Taku Kawai）