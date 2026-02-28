現地時間2026年2月28日(土)早朝、イスラエルがイランに対する攻撃を開始したことをイスラエル・カッツ国防相が発表しました。Israel launches preemptive strike against Iran, defense minister says | Fox Newshttps://www.foxnews.com/world/israel-launches-preemptive-strike-against-iran-defense-minister-saysIsrael has launched a preemptive attack on Iran, Defense Minister Katz says; sirens sound across Israel |