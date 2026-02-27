フリーアナウンサーの中村仁美が2月27日、都内で行われた初著書『妻脳 VS.夫脳 年上夫のあるある観察記』（光文社）の刊行記念トークイベントに登壇した。ゲストには、プライベートでも親交のある藤本美貴が出演。会場では、夫婦のすれ違いや家事分担、イライラとの向き合い方など、家庭で起こりがちなあるあるを笑いと実感を交えて語り合った。 参考：中村仁美の人気連載が書籍化、『妻脳vs.夫脳』2月