【モデルプレス＝2026/02/27】Snow Manの目黒蓮主演、M!LKの佐野勇斗が共演する映画「トリリオンゲーム」（2025年）が2月27日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を解き明かすポイントを5つピックアップして紹介する。【写真】佐野勇斗、目黒蓮への手紙読み上げ涙◆劇場版「トリリオンゲーム」本作は、2023年夏に放送されたTBS系連続ドラマの劇場版。原作は、同名の人気漫画（原作：稲垣理一郎・作画：池上遼一