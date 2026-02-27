大分県立高校一次入試の出願受け付けは27日正午に締め切られました。全日制の倍率は1.03倍となり、昨年度より0.01ポイント高くなりました。 【写真を見る】大分県立高校入試2026最終志願倍率一覧最高倍率は大分舞鶴次いで大分豊府、大分上野丘【全校・全学科の出願倍率一覧掲載】 全日制は、募集人員5806人に対して5969人が志願。倍率は1.03倍となりました。 学校別で最も高いのは大分舞鶴で1.42倍、続いて大分豊府が1.41倍