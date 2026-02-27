ハイデイ日高（さいたま市大宮区）の中華料理チェーン「熱烈中華食堂日高屋」が、人気の定番メニュー「餃子」を3月27日からリニューアル販売します。【写真】ヤバイ！新商品3種もおいしそう！陸ハイボール＆ドラゴンハイボールの期間限定価格も公開！現行品はモチモチで食べ応えのある皮と、うまみたっぷりの餡（あん）が特徴でしたが、リニューアル後の新しい餃子は、軽く歯切れのよい皮を使用。冷めても硬くなりにくく、