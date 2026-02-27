牛丼チェーン「すき家」が公式ファンブック「すき家 FAN BOOK」（宝島社）を3月11日に発売します。牛丼・カレーのトッピングが70円割引か、単品の「みそ汁」が無料になる「スペシャルパスポート」が付属します。【えー！】「すき家」40年超の歩みを網羅！高橋文哉インタビュー、「スペシャルパスポート」も！「すき家」は1982年に神奈川・横浜で創業。現在、国内外で2600店舗を展開。牛丼チェーンとしては、店舗数日本一を誇り