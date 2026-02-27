【モデルプレス＝2026/02/27】日本テレビでは、4月10日公開の劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、金曜ロードショーにて3月27日より4週にわたり、劇場版『名探偵コナン』過去作を放送する。【写真】「名探偵コナン」×「ハリー・ポッター」初コラボビジュアル◆4週連続「名探偵コナン」放送決定第1週の3月27日には、2006年公開の劇場版第10弾『探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』、第2週の4月3日には、