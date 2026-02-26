明日27日(金)以降も日本付近を高気圧と低気圧が交互に通過するため、気圧変化による体調不良に注意が必要です。特に3月3日(火)は広範囲で気圧下降による影響度が大きくなるでしょう。症状が出たらマッサージなど対策をしてください。3日〜4日は気圧変化が大きい日本付近は来週にかけても高気圧や低気圧の通り道となり、短い周期で天気が変わるでしょう。低気圧が接近すると気圧が下がるため、頭痛やめまいなど症状が出やすい方は早