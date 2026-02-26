NVIDIAが2026年度第4四半期および2026年度通期の決算を発表しました。2026年1月25日を期末とする第4四半期の売上高は、過去最高の681億ドル(約10兆6000億円)に達しています。NVIDIA Announces Financial Results for Fourth Quarter and Fiscal 2026 | NVIDIA Newsroomhttps://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-fourth-quarter-and-fiscal-2026Nvidia has another record quarter amid record c