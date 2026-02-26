何度もウケた話、安心して話せる得意ネタ……そうした「鉄板ネタ」を繰り返していると、脳の機能を鈍らせる可能性があるという。すべらない話と脳の関係について説く。※本稿は、理化学研究所ロボット工学博士・認知症予防研究者の大武美保子『脳が長持ちする会話』（ウェッジ）の一部を抜粋・編集したものです。武勇伝や自慢話の鉄板ネタが話し手の脳に何をもたらす？自分なりにテーマを設けて「最近の話」のネタをストックした