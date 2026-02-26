【阪神・藤川監督語録】▼嶋村の挑戦は続く打席内での動き、活躍、それからキャッチャーとしての座り。秋季キャンプで見てきたところから進んできている。ただ、彼の場合は背番号が3桁。ここから先が一日一日、非常に重要になる。1軍レベルに来てほしい。▼石井ショックは払拭チームとしてはあまり影響はない。石井本人がアスリートとして進めなくなったことは残念だが、チームとしては常にそういうことはある。あまり気