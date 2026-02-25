元SKE48で現在はソロアイドルとして活躍中の江籠裕奈さんのデジタル限定写真集「Summertime Memories」（撮影・西條彰仁、税込2200円）がワニブックスからリリースされました。【写真】「天使」と称されたキュートな江籠裕奈さん同作は、グループ在籍時に「天使」とファンから評されていた「えごちゃん」のキュートさはもちろん、25歳の大人の美しさも追求した一作です。ヴィンテージアメリカンなスタジオと海辺を舞台に撮影を敢行