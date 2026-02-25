元SKE48で現在はソロアイドルとして活躍中の江籠裕奈さんのデジタル限定写真集「Summertime Memories」（撮影・西條彰仁、税込2200円）がワニブックスからリリースされました。



【写真】「天使」と称されたキュートな江籠裕奈さん

同作は、グループ在籍時に「天使」とファンから評されていた「えごちゃん」のキュートさはもちろん、25歳の大人の美しさも追求した一作です。ヴィンテージアメリカンなスタジオと海辺を舞台に撮影を敢行。しっとりとした麗しい姿や、爽やかな眩しい笑顔など、今の彼女の魅力が存分に詰まった内容に仕上がっています。



江籠さんは「昨年夏に撮影をしたので懐かしいです。夏の暑さや爽やかさを感じてもらえるような写真集になってるんじゃないかなと思います。未公開のカットや衣装など見どころが盛りだくさんなので、ぜひチェックしてください!」とコメントしています。



【江籠裕奈さんプロフィール】

えご・ゆうな 2000年3月29日生まれ。愛知県出身。身長162cm。血液型=O型。2011年にSKE48の5期生として活動をスタート。2023年12月末、SKE48を卒業。卒業後はソロアイドルとして活動している。ラジオ『TAKE ON ENERGY MUSIC』(FM AICHI・毎週金曜5:30〜)にレギュラー出演中。WEBメディア・Pop'n'Rollにて『江籠裕奈のディープ可愛い論』を連載している。江籠裕奈5thシングル『D∞ll』が発売中。公式HP：https://egoyuna.com/ 公式X @egoyuna_329 公式Instagram @egochan_329