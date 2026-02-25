ミラノ・コルテイナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２５日、東京・千代田区の日本記者クラブで会見を行い、２人そろって大好きなものを告白した。好きな農畜産物は何か、という質問に「お米が２人とも本当に大好き」と木原が回答。試合にもご飯を持参しているという。三浦も「お米が大好きなので試合にも持って行っている」と明かし、節制のため「グラムをはかって食