「もう少し考えたい。まだ決まっていないのが正直なところ」【写真】りくりゅうペアが披露した貴重な「和服姿」ミラノ・コルティナ五輪での金メダル獲得という、日本スケート史に残る偉業を成し遂げた、フィギュアスケートペアの三浦璃来（24）と木原龍一（33）。前述は大阪で行われたアイスショーに出演し、今後の進退を問われた木原の言葉だ。「りくりゅう」ファンの本音3月に行われた世界選手権を欠場したペアだけに、その