所属先の木下グループの入社式で演技を披露する三浦璃来（右）、木原龍一組＝13日、東京都立川市フィギュアスケートのペアで愛称「りくりゅう」の三浦璃来、木原龍一組が13日、東京都立川市の「MAORINK」で行われた所属先の木下グループの入社式に出席し、三浦は333人の新入社員に「一つ一つの経験がこれからの自分をつくると信じて、何事も楽しみながらチャレンジして」とエールを送った。金メダルを手にしたフリーの一部を