中国で人工知能（AI）を活用したアニメ形式の短編ドラマ「AI漫劇」市場が急拡大しています。字節跳動（バイトダンス）がこのほど発表した動画生成モデル「Seedance2．0」を契機に、制作の自動化が一段と進み、「一人一制作チーム」時代の到来が現実味を帯びてきました。技術進化と消費の高度化、プラットフォームの支援策が相まって、AI漫劇は2025年後半以降、ショートドラマ分野で最も成長の速い中核セグメントに浮上しています。