セリアの食器売り場をチェックしていると、思わず目を疑うようなガラスコップを発見！電子レンジと熱湯にも対応する、欲しい機能が詰まったアイテムながら、なんと110円（税込）と驚きの価格で手に入るんです。セリアさんの企業努力を感じる名品と言えるグラスなので、買い逃しのないよう今すぐチェック♪商品情報商品名：耐熱マググラス価格：￥110（税込）サイズ（約）：10.3×7.1×8cm容量：260mL