½÷Í¥¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥À¥À¥ê¥ª¡Ê39¡Ë¤È±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Õ¥©ー¥à¡Ê57¡Ë¤¬ÇË¶É¤·¤¿¡£¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥íー¥¿¥¹ ¡¿ ½ô»ö¾ð¤À¤é¤±¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¤Ï2022Ç¯¤Ëµó¼°¤·¡¢1ºÐ3¥«·î¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ëÉ×¥Õ¥©ー¥à¤È¡Ö°¦¾ð¤ÈÂº·É¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Î¥º§¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¤­¤Ê¤ªÊ¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ¤Ë¤âµ¤ÉÊÉº¤¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é ¥¢