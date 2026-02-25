米連邦議会議事堂＝24日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は24日夜（日本時間25日）、上下両院合同会議で2期目初の一般教書演説に臨む。看板に掲げてきた高関税措置が最高裁判決で違法とされ、強硬な移民対策にも批判が高まる逆風の中、11月の中間選挙に向けて成果をアピールする。軍事攻撃も検討しているイラン情勢も焦点となる。米メディアによると、演説は建国250年を記念し「強く、繁栄し