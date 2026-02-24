花粉症対策はいつから始めればいいのか。産業医の池井佑丞さんは「花粉が飛び始める前から治療を開始する“初期療法”は、症状を軽く抑えるうえで有効とされている。日常生活での対策と併用することで効果が発揮されやすくなると考えられる」という――。写真＝iStock.com／kk-istock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kk-istock■2019年時点で約4割の日本人が苦しんでいる毎年この時期になると、花粉症の症状に悩まされ、