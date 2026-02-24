Ž¢É¡¿å¤¬½Ð¤Æ¤«¤éÌôŽ£¤Ç¤Ï¼êÃÙ¤ì¡ÄŽ¢Áá¤¤½ê¤Ç¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é¥Ô¡¼¥¯Ž£°å»Õ¤¬ÅÁ¼ø"²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Î¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°"
ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢Í«¤¦¤Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯¤Î½Õ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¤²ÖÊ´Èô»¶¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êtenki.jp. 2026¡Ë¡£2·î¾å½Ü¤«¤é¶å½£¤äÃæ¹ñ¡¦Åì³¤¡¦´ØÅì¤Î°ìÉô¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Áá¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï2·î²¼½Ü¤ËÈô»¶¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤Î¹ñÌ±ÉÂ¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£´Ä¶¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÌó42.5¡ó¤¬²ÖÊ´¾É¤ËØí´µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ï10Ç¯¤´¤È¤ËÌó10¡ó¤º¤ÄÁý²Ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê´Ä¶¾Ê¡¥2022¡Ë¡£
²ÖÊ´¾É¤Ï¶áÇ¯¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¤äÉ¡¿å¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¿çÌ²¤Î¼Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹ËýÀ¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¡Öµ¨ÀáÀ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤È¤·¤Æ·Ú»ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Â»¼º¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼Ò²ñÌäÂê¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤¬»Å»ö¤äÆü¾ïÀ¸³è¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ÖÊ´¤òÂ¿¤¯Íá¤Ó¤ë¤Û¤É¾É¾õ¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë
²ÖÊ´¾É¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢É¡¹ÐÇ´Ëì¤Ë»ýÂ³Åª¤Ê±ê¾É¤¬À¸¤¸¤ëËýÀ¼À´µ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²ÖÊ´¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ¤À¤±¤Ë¸½¤ì¤ë°ì»þÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èô»¶´ü´ÖÃæ¤ÏÇ´Ëì¤¬¾ï¤Ë±ê¾É¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊAkhouri and House. 2023¡Ë¡£
¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ï¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¡¢¿åÍÍÀÉ¡Ï³¡Ê¿å¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¡¿å¡Ë¡¢É¡ÊÄ¡ÊÉ¡µÍ¤Þ¤ê¡Ë¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë»°Âç¼çÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢±Æ¶Á¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿çÌ²¾ã³²¤äÓÌ³Ð¾ã³²¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢ÈèÏ«´¶¡¢Æ¬½Å´¶¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä»Å»ö¤Î¼Á¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¾É¾õ¤âÉý¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤ÎÄøÅÙ¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¿ô¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢²ÖÊ´¤Ø¤ÎÇøÏªÎÌ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢É¡¤äÌÜ¤Î¾É¾õ¤¬¶¯¤¯¸½¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊKitinoja et al., 2020¡¨Luyten et al., 2024¡Ë¡£
°ìÊý¤Ç¶áÇ¯¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤Ï¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Âçµ¤±øÀ÷¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶Í×°ø¤Ç¤¹¡£ÇÓµ¤¥¬¥¹¤ä¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ê¤É¤Î²½³ØÊª¼Á¤äÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ËÈ¼¤¦µ¤¸õÊÑÆ°¤Ï¡¢²ÖÊ´¤ÈÁê¸ßºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ê¾ÉÈ¿±þ¤òÁý¶¯¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊŚlusarczyk et al., 2025¡Ë¡£
¢£¿çÌ²¤È¤âÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤È¤Î´ØÏ¢¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤ÏÌÈ±Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÇËÃ¾¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬²á¾ê¤ËÀ¸¤¸¡¢¾É¾õ¤¬°²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊCheng et al., 2022¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿çÌ²¤Ï²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¸ß¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤¦¡Ö°½Û´Ä¡×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê´µ¼Ô¤ÎÌó66¡ó¤¬¿çÌ²¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊRomano et al., 2019¡Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢É¡ÊÄ¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÃæÅù¾É°Ê¾å¤Î¿çÌ²¸ÆµÛ¾ã³²¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Ìó1.8ÇÜ¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊYoung et al., 1997¡Ë¡£
¿çÌ²¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÎÌ²µ¤¤ä½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¡¢²ÖÊ´¾É¤Ë¤è¤ëÀ¸³è¤Î¼Á¤ä»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¸«¤«¤é¡¢²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤ÏÃ±¤Ë¡Ö²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¡×¤³¤È¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´ÇøÏª¤ò¸º¤é¤¹¹©É×¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç´Ëì¤Î±ê¾É¾õÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤Ê¤¤À¸³è´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ä¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÈ±Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤â¡¢½ÅÍ×¤ÊÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¤Æ¤â½¸ÃæÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤¬Äã²¼
¶áÇ¯¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½Ð¶Ð¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤é¤«¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÂåÉ½Åª¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÖÊ´¾ÉÍÁÊ¼Ô¤Î¤¦¤Á46.4¡ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥º¥à¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾É¾õ¤¬½Å¤¤¤Û¤ÉÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ÎÄã²¼¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯²Ê³Ø¸¦µæÈÉ¡¥2025¡Ë¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡ÖÉ¡¿å¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¶È¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÌÌÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÖÊ´¾É¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤ËÈ¼¤¦Á´¿ÈÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤Ï±ê¾ÉÀ¥á¥Ç¥£¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÈ±ÖÊª¼Á¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÉ¡¤äÌÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¶É½ê¾É¾õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤Î³ÐÀÃ¥ì¥Ù¥ë¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊBender. 2005¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É¡ÊÄ¤Ë¤è¤ëËýÀÅª¤Ê»ÀÁÇÀÝ¼è¤ÎÄã²¼¤ä¿çÌ²¤Î¼Á¤Î°²½¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬·ÚÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½¸ÃæÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊKent and Soose. 2014¡Ë¡£
¢£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤Î·ÐºÑÅªÂ»¼º¤ÏÂç¤¤¤
¤³¤¦¤·¤¿±Æ¶Á¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤ê¡¢²ÖÊ´¾É¤Ï¤¯¤·¤ã¤ß¤äÉ¡¿å¤È¤¤¤Ã¤¿°ì»þÅª¤ÊÉÔÄ´¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹ËýÀÅª¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯Â»¼º¤Ï1Æü¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ2.3»þ´Ö¤ËÁêÅö¤·¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅªÂ»¼º¤Ï¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢ÓÃÂ©¤è¤ê¤âÂç¤¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊLamb et al., 2006¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢À¯ÉÜ¤â²ÖÊ´¾É¤ò¸Ä¿Í¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑÅª²ÝÂê¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯5·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡Ö²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤ÎÁ´ÂÎÁü¡×¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯Èï³²¤Ë²Ã¤¨¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤ÎÄã²¼¤ò´Þ¤à¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÆâ³Õ´±Ë¼¡¥2023¡Ë¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢½¾¶È°÷¤Î²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Ï¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ìó80¡ó¤Î´µ¼Ô¤Ç¾É¾õ·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡ÖÀå²¼ÌÈ±ÖÎÅË¡¡×
¼£ÎÅ¤ÎºÇÁ°Àþ¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢Ìô¤Ç¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÂÐ¾ÉÎÅË¡¡×¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¼£ÎÅ¤Î¹Í¤¨Êý¼«ÂÎ¤¬¿Ê²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î²ÖÊ´¾É¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¾É¾õÍÞÀ©¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÖÊ´¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±ÖÈ¿±þ¤½¤Î¤â¤Î¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢¾É¾õ¤Î½Å¾É²½¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë»ëÅÀ¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç²ÖÊ´¤Ø¤ÎÇøÏª¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¾É¥á¥«¥Ë¥º¥à¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¡Öº¬ËÜ¼£ÎÅ¡×¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¼£ÎÅÀïÎ¬¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Àå²¼ÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ç¤¹¡£Àå²¼ÌÈ±ÖÎÅË¡¤È¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¶°øÊª¼Á¤òÀå¤Î²¼¤«¤éµÛ¼ý¤µ¤»¡¢½ù¡¹¤ËÂÎ¤Ë´·¤é¤¹¤³¤È¤ÇÌÈ±ÖÈ¿±þ¤òÄ´À°¤¹¤ë¼£ÎÅË¡¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£3¡Á5Ç¯´Ö¤Î·ÑÂ³¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ìó80¡ó¤Î´µ¼Ô¤Ç¾É¾õ¤Î·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡¢º¬ËÜ¼£ÎÅ¤Ë¶á¤¤¼£ÎÅË¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÆüËÜ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼³Ø²ñ¡¥2025¡Ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÂÐ¾ÉÎÅË¡¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÖÊ´¾É¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾É¾õ¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶»þ´ü¤Ç¤¢¤ë2·î¤«¤é5·î¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÈô»¶¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ä¹´üÅª¤Ê¼£ÎÅ·×²è¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î°äÅÁ»Ò¹©³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÍÑ¤¤¤¿¿·Ìô³«È¯¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²ÖÊ´¾É¤ò¡Ö¹îÉþ¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÉÂµ¤¡×¤Ø¤ÈÂª¤¨Ä¾¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊZhang et al., 2026¡Ë¡£
¢£¡ÖÈô¤Ó»Ï¤á¡×¤ÎÂÐºö¤¬½ÅÍ×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤Ï²ÖÊ´ÇøÏª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³è´Ä¶¤ä¿çÌ²¡¢ÂÎÄ´¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Î´ðËÜ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¼¡¤Î2ÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ ²ÖÊ´¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¿¨¤ì¤Ê¤¤¤³¤È
¢ ÂÎ¤Î±ê¾ÉÈ¿±þ¤ò²áÅÙ¤Ë¹â¤á¤Ê¤¤¤³¤È
¤Ç¤¤ëÂÐºö¤òÁá¤á¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤¿¾É¾õ¤ò·Ú¤¯¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Ç¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶½é´ü¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÈô¤Ó»Ï¤á¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤ÆÂÐºö¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤À¾É¾õ¤¬·Ú¤¤ÃÊ³¬¤Ç²ÖÊ´ÇøÏª¤ò¸º¤é¤¹ÂÐºö¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ê¡¢½é´üÎÅË¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾É¾õ¤Î½ÐÊý¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡Ö¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤é¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¾ïÍÑ
³°½Ð»þ¡¦ÄÌ¶Ð»þ¤Î´ðËÜÆ°ºî
³°½Ð»þ¤äÄÌ¶Ð»þ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÖÊ´¤òÂÎ¤ËÉÕÃå¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼¼Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï»þÅÀ¤«¤é¾ïÍÑ¤¹¤ë¡Ê¡Ö²ÖÊ´ÂÐºöÍÑ¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Ì©Ãå¤µ¤»¤ë¡Ë
¡¦¥³¡¼¥È¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤òÁª¤Ö¡Ê¥Ê¥¤¥í¥ó¤ä¥ì¥¶¡¼¤Ê¤ÉÉ½ÌÌ¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤â¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡Ë
¡¦·úÊª¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢¸¼´Ø¤ä¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢°áÎà¤äÈ±¡¦¥Ð¥Ã¥°É½ÌÌ¤Î²ÖÊ´¤òÍî¤È¤¹
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¼«Âð¤Ç¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¼¼ÆâÂÐºö¤Î¹Í¤¨Êý¡×
²ÖÊ´ÂÐºö¤Ï²°³°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¼Æâ´Ä¶¤ÎÀ°¤¨Êý¤â¾É¾õ¤Î·Ú¸º¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¼¼Æâ´Ä¶¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤³¤È
¡¦Áë¤ò³«¤±¤ë¤Î¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¡¢´¹µ¤¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç¹Ô¤¦¡Ê²ÖÊ´¤Î¾¯¤Ê¤¤ÁáÄ«¤äÌë´Ö¤òÁª¤Ö¡Ë
¡¦ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Î³°´³¤·¤Ï¡¢Èô»¶ÎÌ¤ÎÂ¿¤¤»þ´ü¤Ï¹µ¤¨¤ë
¡¦ÁÝ½ü¤Ï¡¢¿¡¤ÁÝ½ü¤òÊ»ÍÑ¤·¡¢²ÖÊ´¤ÎÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¤òËÉ¤°
¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¾ì¹ç
¡¦¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¡Ö²ÖÊ´¥â¡¼¥É¡×¤ä¡ÖHEPA¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ÅëºÜ¡×¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È
¡¦ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ï¿Í¤ÎÆ°ÀþÉÕ¶á¡ÊÆþ¸ý¡¦¥Ç¥¹¥¯¼þÊÕ¡Ë¤¬¸ú²ÌÅª
¡¦²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¡¢²Ã¼¾µ¡Ç½¤ÎÊ»ÍÑ¤ÇÉ¡Ç´Ëì¤ÎËÉ¸æÎÏ¤ò°Ý»ý
¡¦PC¼þ¤ê¤Î¥Û¥³¥ê¤Ï²ÖÊ´¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿¡¤ÁÝ½ü¤ò¹Ô¤¦
¤Þ¤¿¡¢²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¤Æü¤ä¾É¾õ¤¬¶¯¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ÖÊ´¤¬Èô¤Ö1¡Á2½µ´ÖÁ°¤«¤é¼£ÎÅ¤ò³«»Ï
À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·
²ÖÊ´¾É¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¿çÌ²¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡¦´¥Áç¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤È¡¢±ê¾É¤¬¼£¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´¥Áç¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤ÏÉ¡¤ä¹¢¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢²ÖÊ´¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢
¡¦¿çÌ²»þ´Ö¤ò¶ËÃ¼¤Ëºï¤é¤Ê¤¤
¡¦ÆþÍá¤ä·Ú¤¤±¿Æ°¤Ê¤É¤Ç°Õ¼±Åª¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë
¡¦¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ä²Ã¼¾¤ò¿´¤¬¤±¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê½¬´·¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ë¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤äµÊ±ì¤â¡¢É¡Ç´Ëì¤Î·ì´É¤ò³ÈÄ¥¤µ¤»¡¢É¡ÊÄ¤ò°²½¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤¬¶¯¤¤»þ´ü¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìô¤È¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ï¡ÖÆ±»þ¿Ê¹Ô¡×
²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î²ÖÊ´ÇøÏªÂÐºö¤ÈÌôÊªÎÅË¡¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìô¤Î¸ú²Ì¤¬¤è¤êÈ¯´ø¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢²ÖÊ´Èô»¶¤Î1¡Á2½µ´ÖÁ°¤«¤é¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡Ö½é´üÎÅË¡¡×¤Ï¡¢¾É¾õ¤ò·Ú¤¯ÍÞ¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÆâÉþÌô¡¦ÅÀÉ¡Ìô¡¦ÅÀ´ãÌô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¤Þ¤Ö¤¿¤ËÅÉ¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿·¤·¤¤Ìô¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼£ÎÅ¤ÈÀ¸³èÂÐºö¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢²ÖÊ´¾É¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¥é¥¯¤Ë¾è¤êÀÚ¤ë¶áÆ»¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÖÂÎ¼Á¤À¤«¤é¡×¤ÈÄü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
²ÖÊ´¾É¤Ï¡¢ÂÎ¼Á¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³Î¤«¤Ë°äÅÁÅª¤ÊÍ×°ø¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤Î¶¯¤µ¤ä¸½¤ìÊý¤Ï¡¢²ÖÊ´¤Ø¤ÎÇøÏªÎÌ¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¼¼Æâ´Ä¶¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¾ò·ï¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¼£ÎÅË¡¤ä¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ÎÁªÂò»è¤â³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¾É¾õ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ëÂÐºö¡×¤òÁª¤Ó¡¢Áá¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î½Õ¤ÎÆ¯¤Êý¤äÀ¸³è¤Î¼Á¤Ï¡¢¾¯¤·¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²ÖÊ´¾É¤ò¡ÖËèÇ¯Æ±¤¸¤â¤Î¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢º£¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
