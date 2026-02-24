ピースの又吉直樹が２４日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。自宅が１１０畳という驚きの広さである理由を明かした。黒柳から「以前はお風呂なしだけど、今は１１０畳のお部屋に？」と聞くと、又吉は「今の家に暮らす前に、後輩２人と３人で暮らしてたんです。そこから今の自分の部屋に引っ越したんで、僕の予定では後輩とかいろんな人が遊びにきてくれると思ってリビングが広いところがいいと思ってそこにしたんです」と、