½ª¿È¸ÛÍÑ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Æ¯¤­Êý¤¬¹­¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢ÄêÇ¯¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¡¢50Âå¤¢¤ë¤¤¤Ï40Âå¤ÇÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ò¼­¤á¤¿¸å¡¢É¬Í×¤Ê¼êÂ³¤­¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢60ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÇ¯¶â¤¬Ìã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆÃ¤Ë¡¢Å¾¿¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¼êÂ³¤­¤Î¸å²ó¤·¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤È¤¤¤¦¤È¡¢1³¬¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â¡¢2³¬¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹