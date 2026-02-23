◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク４―０日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ＷＢＣで連覇を目指す侍ジャパンがソフトバンクとの壮行試合に臨み、２安打零封負けを喫した。侍ジャパンは６回にサポートメンバーの中山（巨人）が左前に、９回に森下が左翼線二塁打を放った２安打のみ。プロが日本代表に参加するようになった１９９９年以降でメンバー全員がプロだった日本代表で２安打は、２