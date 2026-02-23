エアアジアグループ各社は、「エアアジア 全便全席最大80％OFFセール」を2月23日から3月1日まで開催する。エアアジアX、タイ・エアアジアX、エアアジア・フィリピン、タイ・エアアジアといったグループ各社が運航する路線が対象となる。日本発着では、台北、高雄、マニラ、クアラルンプール、バンコク行きなど対象となる。設定路線と最低片道運賃は以下の通り。全便全席が最大80％割引となる。いずれも燃油サーチャージ、諸税込み